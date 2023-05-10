10 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 441 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 441 RUSSIAN AGRESSION

10 травня відзначають День вітряка, Міжнародний день боротьби з системним червоним вовчаком, Всесвітній день кактуса.

У Таїланді - День хлібороба, у Румунії - День Короля або День Монархії, визволення Румунії з-під османської влади, у Гватемалі та Мексиці - День Матері, у Мікронезії - День Конституції та День проголошення держави, на Мальдівах - День захисту дітей, у Німеччині - День книжки, у Франції: День скасування рабства.

Православна церква вшановує пам'ять апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського.

День вітряка

Люди використовували енергію вітру упродовж тисячоліть.

Перший вітряк в Америці був сконструйований у 1888 році Чарльзом Брашем у Клівленді, штат Огайо. Ранні млини використовували віялоподібні лопаті з дерева. У сучасних використовується метал або інший сучасний композитний матеріал. Найбільший у світі вітряк заввишки 20 поверхівки із роторами довжиною з футбольне поле.

Більшість сучасних поколінь вітряків називають вітряними турбінами або вітряними генераторами, які здебільшого використовуються для вироблення електроенергії.

Міжнародний день вітряка почали святкувати на початку 2000-х у Нідерландах. Згодом свято поширилося на інші країни.

Ще цього дня:

1925 - У Києві було урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, збудований за проєктом Євгена Патона;

1940 - Вермахт вторгся на територію Бельгії, Нідерландів і Люксембургу;

1940 - Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль;

1975 - Американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі за 21 метр (його рекорд був побитий тільки через 12 років);

1993 - На вершині Евересту одночасно зібралися 40 осіб із дев'яти експедицій - рекордна кількість людей на цій горі;

2006 - Землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера стався в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни;

2017 - Випуск культового коміксу про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший", українською мовою.

Церковне свято

Святий апостол Симеон - апостол від сімдесяти, якого розглядають як брата Господнього поряд із Яковом, Іосифом та Іудою. За іншими джерелами - Симеон від 70 апостолів був сином Клеопи і Марії та родичем Йосипа Обручника; остання думка прийнята православною східною церквою. Іноді ототожнюється із Симоном Кананітом - одним із 12 апостолів.

Святий був приєднаний до числа сімдесяти апостолів і трудився з ними в благовісті, обходячи міста і країни та проповідуючи Христа.

Римські імператори скрізь шукали нащадків Давида, а також гнали і мучили всіх християн. Святому Симеону було понад сто років, коли його упіймали, піддали мукам і розіп'яли на хресті.

Іменини: Антоніна, Антон, Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.