Події

18:51 09.05.2023

8 травня окупанти розпочали вивезення дітей із батьками, а також працівників бюджетної сфери з м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області - Генштаб ЗСУ

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8 травня окупанти розпочали вивезення дітей із батьками, а також працівників бюджетної сфери з м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області - Генштаб ЗСУ

У понеділок, 8 травня, російські загарбники розпочали т. зв. евакуацію до Бердянська з тимчасово окупованого м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області дітей і батьків, а також працівників бюджетної сфери, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом із батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилося небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу", - ідеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці у вівторок увечері.

 

Теги: #окупація #генштаб_зсу

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