Інформаторку російського генерала, причетного до збиття "Боїнга" MH17, засуджено до 12 років позбавлення волі - СБУ

Особисту інформаторку генерала російської військової розвідки, який причетний до збиття "Боїнга" MH17, визнано винною у колабораційній діяльності й засуджено до 12 років позбавлення волі, повідомляє Служба безпеки України.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок зазначено, що СБУ зібрала беззаперечні докази провини ще однієї колаборантки, яка "зливала" окупантам інформацію про Сили оборони у фронтових районах Донецької області.

"Співробітники СБУ затримали зловмисницю в червні минулого року в результаті спецоперації в Кременчуку, де вона намагалась переховуватися від правосуддя. Суд призначив їй покарання у вигляді 12 років тюрми з конфіскацією майна... На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - інформують в СБУ.

За даними слідства, поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської військової розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним "Хмурий".

Саме він, як наголошується в повідомленні, причетний до збиття пасажирського літака "Боїнг", що виконував рейс MH17 у липні 2014 року.

"Встановлено, що ворожа інформаторка, яка мешкала в селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з терористом. Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на "Хмурого" і запропонувала свою допомогу у війні проти України. За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, зловмисниця передавала військовій розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті.

Крім того, колаборантка здійснювала відеофіксацію наслідків російських повітряних атак на території регіону та надсилала агресору відповідні звіти.

Ще одним її завданням був збір і передача ворогу персональних даних учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України.