Військовослужбовець Нацгвардії збив із ПЗРК "Ігла" крилату ракету під час нічної атаки на Київ

Військовослужбовець Національної гвардії України збив ворожу крилату ракету Х-55 з ПЗРК "Ігла" під час нічної атаки на столицю, повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль і здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Частини збитої ворожої ракети було виявлено на території населеного пункту в одному з районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

"Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - додали в Нацгвардії.