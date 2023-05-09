Події

12:24 09.05.2023

СБУ викрила в Києві соратника адвоката Монтян, який адміністрував її прокремлівський телеграм-канал

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У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського телеграм-каналу ворожої пропагандистки, адвоката Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ, повідомляє українська спецслужба.

У повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок значиться, що, перебуваючи на території країни-агресора, Монтян дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

"Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборанту розкручувати її проросійський телеграм-канал, який налічує майже півмільйона підписників.

"Встановлено, що зловмисник "модерував" дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він "фільтрував" дописи, які не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян", - ідеться в повідомленні.

Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на своїх сторінках у популярних соцмережах.

"У своїх "публікаціях" він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об'єктах України та поширював фейки щодо ситуації на фронті", - інформують в СБУ.

Ініційована українською спецслужбою лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп'ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).

Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

 

Теги: #сбу #монтян #пропаганда

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