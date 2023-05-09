Петиція із закликом приєднати Софіївську Борщагівку до Києва набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом приєднати с. Софіївська Борщагівка (Бучанський р-н Київської обл.) до Києва набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київської міської ради, цю петицію було подано 3 квітня, і станом на 9 травня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Софіївська Борщагівка фактично є Києвом, громадяни, що там живуть, сплачують податки до Київського бюджету, проте не можуть користуватись простими благами міста Києва - автобусний маршрут до метро, державна школа тощо. Також через те, що село не включено до складу міста, містобудівні плани, обмеження і перспектива розвитку не розповсюджуються на Софіївську Борщагівку", - йдеться в тексті петиції.

Петиція має бути розглянута відповідальними особами протягом 10 робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконана.

Софіївська Борщагівка безпосередньо прилягає до Києва, який, у свою чергу, не входить до складу Київської області. Станом на 2001 рік у селі мешкало 6,6 тис. мешканців, однак після цього на його колишніх сільгоспугіддях розгорнулося масштабне багатоповерхове будівництво, також значно ущільнилася і садибна забудова, у результаті чого постійне населення села становить декілька десятків тисяч мешканців.