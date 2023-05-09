Події

08:28 09.05.2023

Путін намагається використати Парад Перемоги в Москві для впливу на країни Азії

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Путін намагається використати Парад Перемоги в Москві для впливу на країни Азії

Президент РФ Володимир Путін намагається використовувати Парад Перемоги в Москві для впливу на країни Азії, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану візьмуть участь у параді в Москві 9 травня.

Західні аналітики зазначають, що жоден іноземний лідер не був присутнім на святкуванні Дня Перемоги в Москві 2022 року, а Казахстан, Киргизстан та Узбекистан не проводили парадів, деякі послалися на ризик для здоров'я через пандемію коронавірусу.

Пізніше оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму і публічну підтримку війни, незважаючи на спроби Кремля в цьому напряму. Олександр Лукашенко і президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви для участі у святкуваннях.

 

 

 

Теги: #парад #путін #вплив

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