Події

07:42 09.05.2023

У ніч на 9 травня ворог атакував Україну крилатими ракетами морського і повітряного базування, ППО ліквідувала 23 із 25 ворожих цілей

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У ніч на 9 травня ворог атакував Україну крилатими ракетами морського і повітряного базування, ППО ліквідувала 23 із 25 ворожих цілей

Російські окупаційні війська атакували Україну в ніч і у вівторок вранці крилатими ракетами морського і повітряного базування, ППО ліквідувала 23 із 25 ворожих цілей, повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, приблизно о 22:00 годині 8-го травня ворог випустив вісім крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Залужний додав, що ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації - чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #рф #атака #залужний

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