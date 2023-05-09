Ворог обстріляв шість громад Сумської області

Російські окупаційні війська за добу здійснили обстріл 6 громад Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілу зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської, Новослобідської громад", - ідеться в повідомленні.

По Юнаківській громаді ворог гатив із мінометів (4 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

По Новослобідській громаді ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи). Унаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні автомобілі, 4 приватні житлові будинки, лінію електропередач.

Унаслідок ще одного артобстрілу (3 вибухи) пошкоджено 1 приватний житловий будинок.

Також був 1 вибух із міномета.

По Білопільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи), мінометів (9 вибухів) та АГС (15 вибухів).

По Шалигинській громаді здійснено обстріл із РСЗВ (7 вибухів).