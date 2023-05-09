Окупанти намагаються залишити Запорізьку область під виглядом цивільних

Російські військові намагаються залишити захоплену ними територію у Запорізькій області під виглядом цивільних, яким дозволили евакуацію, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Російські військові масово почали переодягатися у цивільні для того, щоб намагатися тікати з тимчасово окупованої Запорізької області", - сказав Федоров в ефірі телемарафону.

З його слів, з'явився ще один спосіб фільтрації. Зокрема, у Мелітополі перевіряють машини цивільних – шукають переодягнених військових, які під евакуацією намагаються втекти.

У деяких прифронтових населених пунктах "зрадників" у разі потреби готові "евакуювати" прямо на фронт.