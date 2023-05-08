Кулеба вітає ухвалення Нюрнберзької декларації, згідно з якою керівництво РФ має бути притягнуте до відповідальності за агресію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вітає ухвалення Нюрнберзької декларації щодо військових злочинів Росії проти України, згідно з якою керівництво РФ має бути притягнуте до відповідальності за агресію.

"Я вітаю Нюрнберзьку декларацію, яка встановлює прямий зв'язок між Нюрнберзьким трибуналом та Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України, над яким ми зараз працюємо", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер у понеділок увечері.

За його словами, російське керівництво, як і нацистське керівництво 1945 року, має бути притягнуте до відповідальності за злочин агресії.

Нюрнберзька декларація закликає створити суд для судового переслідування за злочини в Україні. Зокрема, у документі пропонується розширити повноваження Міжнародного кримінального суду та створити суд для судового переслідування за злочини, скоєні в Україні.

"Закликаємо міжнародне співтовариство підтримати створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, як вони визначені у міжнародному праві, скоєних на території України", - йдеться у тексті документа.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у Гаазі закликав до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Нюрнберзький процес - міжнародний судовий процес, що проводився альянсами проти представників Третього Рейху за підготовку та скоєння вторгнень до інших країн та інших злочинів Другої світової війни.

З 20 листопада 1945 року по 1 жовтня 1946 року Міжнародний військовий суд (МВС) судив 21 найважливішого з живих керівників нацистської Німеччини у політичній, військовій та економічній сферах.