Успіхи ППО показують, на що здатна в наших руках передана нам зброя - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував тим, хто захищає українське небо, і тим, хто бореться заради України на передовій.

"Наші захисники неба - бійці Повітряних сил та інших родів військ, залучених до оборони від ракет і "Шахедів" терористів - днями просто молодці! Надихають не лише нас. Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За словами Зеленського, "успіхи українців в обороні проти російської агресії - це, однозначно, антидот проти інших агресій. Світ має бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників".

"Можемо ми – а отже, зможуть інші, якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно і так само разом з іншими вільними народами", - сказав він.