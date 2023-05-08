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21:55 08.05.2023

Успіхи ППО показують, на що здатна в наших руках передана нам зброя - Зеленський

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Успіхи ППО показують, на що здатна в наших руках передана нам зброя - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував тим, хто захищає українське небо, і тим, хто бореться заради України на передовій.

"Наші захисники неба - бійці Повітряних сил та інших родів військ, залучених до оборони від ракет і "Шахедів" терористів - днями просто молодці! Надихають не лише нас. Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За словами Зеленського, "успіхи українців в обороні проти російської агресії - це, однозначно, антидот проти інших агресій. Світ має бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників".

"Можемо ми – а отже, зможуть інші, якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно і так само разом з іншими вільними народами", - сказав він.

 

 

Теги: #успіхи #ппо #зеленський

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