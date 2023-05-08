Події

19:36 08.05.2023

Росіяни обстріляли Бериславський район Херсонщини, одну людину поранено

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Росіяни обстріляли Бериславський район Херсонщини, одну людину поранено

Російські війська в понеділок удень обстріляли с. Золота Балка та с. Качкарівка (обидва - Бериславський район, Херсонська обл.), повідомив голова районної військової адміністрації Володимир Литвинов.

"Росіяни зі ствольної артилерії здійснили обстріл с. Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади, внаслідок якого частково пошкоджено адміністративну будівлю та сільську амбулаторію. На щастя, постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Однак є поранений у Милівській територіальній громаді: "Унаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення в с.Качкарівка", - повідомив Литвинов.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область #берислав

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