Події

14:30 08.05.2023

На Харківщині затримано одного з керівників ГУ Держпродспоживслужби, який обклав "даниною" експортерів зерна, - СБУ

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- Служба безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора ліквідувала корупційну схему в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

"Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію. За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора", - повідомляє СБУ.

За хабар (100 доларів за одну вантажівку з товаром) посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. В іншому разі погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання фігурантами неправомірної вигоди за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном.

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також планується оголошення про підозру його спільнику.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

 

Теги: #сбу #зерно #корупція

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