ДБР знайшло у колишнього нардепа Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) знайшли у колишнього народного депутата України Валерія Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів.

У повідомленні Бюро в телеграм-каналі в понеділок зазначено, що, зокрема, знайдено "унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI-XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність".

У ДБР нагадують, що у квітні 2022 року правоохоронці викрили на фінансуванні терористичної організації "ДНР" колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

"Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам. Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів", - наголошується в повідомленні.

Тоді, за інформацією ДБР, було проведено шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, було виявлено понад шість тисяч одиниць історичних і культурних цінностей. Зокрема, під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 століття, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

"Під час нових обшуків на початку травня у депутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, згідно з повідомленням Бюро, знайдено меч Гунів, декорований золотом і альмандинами. "За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки 16-19 ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя. Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11-12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14-19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо", - інформують у ДБР.

За інформацією Бюро, цінні знахідки, як і попередні, передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судово-мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об'єктів, їхньої вартості.

Обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони доларів.

Під час обшуків також виявлено документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області.

За оперативними даними, як зазначається в повідомленні, колишній депутат втік із Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.