Безпересадкові вагони з Відня прибувають в Україну із запізненням на шість годин через аварію на Угорській залізниці

Безпересадкові вагони Відень - Київ, що вирушили з Відня (Австрія) 7 травня, затримуються в дорозі на шість годин через транспортну пригоду на Угорській залізниці, повідомляє АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у фейсбуці у понеділок.

Як зазначає компанія, після прибуття на станцію Чоп вагони будуть включені до складу потяга №82 Ужгород - Київ і прибудуть до столиці 9 травня (а не 8 травня о 19:30) у складі потяга №750.

"Звертаємо увагу українських пасажирів, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня, просимо враховувати це при планування пересадок і вильотів з будапештського аеропорту", - зазначили в УЗ.

Як повідомляється, у неділю вранці дев'ять вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház. Угорські залізничники тільки розпочали підйом вагонів. Отже, відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше один день.

Уточнюється, що рух потягів між Hajdúhadház і Újfehértó призупинено. Угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські потяги "Інтерсіті" між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із тривалим часом у дорозі.