Події

09:37 08.05.2023

На Харківщині внаслідок недільних ворожих обстрілів поранень дістали вісім мирних громадян

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На Харківщині внаслідок недільних ворожих обстрілів поранень дістали вісім мирних громадян

Минулої доби ворожих авіаційних і ракетних ударів, а також артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок двох ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали семеро цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей дістали травм середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в с. Бугаївка внаслідок обстрілів було поранено 67-річну жінку, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів с. Вовчанські Хутори пошкоджено щонайменше три приватні будинки й автомобіль.

Теги: #харківська_область #обстріли

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