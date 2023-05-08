На Харківщині внаслідок недільних ворожих обстрілів поранень дістали вісім мирних громадян

Минулої доби ворожих авіаційних і ракетних ударів, а також артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок двох ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали семеро цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей дістали травм середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в с. Бугаївка внаслідок обстрілів було поранено 67-річну жінку, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів с. Вовчанські Хутори пошкоджено щонайменше три приватні будинки й автомобіль.