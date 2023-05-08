ЗС України знищили 540 окупантів, 7 танків, 8 артсистем і 42 БПЛА за добу

За минулу добу неділі, 7 травня, ЗСУ знищили 540 окупантів, 7 танків, 5 бронемашин, 8 артсистем, 42 БПЛА і 10 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомив Генштаб ЗС України в понеділок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 194970 (+540) осіб ліквідовано, танків - 3730 (+7) од, бойових броньованих машин - 7253 (+5) од, артилерійських систем - 3018 (+8) од, РСЗВ - 554 (+0) од, засоби ППО - 306 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2614 (+42), крилаті ракети - 947 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5958 (+6) од, спеціальна техніка - 384 (+4)", - інформує Генштаб на сторінці у фейсбуці.