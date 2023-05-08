Противник за добу здійснив понад 40 обстрілів Херсонської області, двоє людей поранені

Російські окупанти за добу здійснили 42 обстріли Херсонської області, поранено 2 людини, влучання по території заводу в Херсоні, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів... Через російську агресію двоє людей отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Разом із тим, снаряди влучили по території заводу в Херсоні.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 7 осіб.