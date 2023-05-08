Розпочала роботу міжнародна платформа для допомоги українським переселенцям

Українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine запустила міжнародну платформу Find Refuge для підтримки українців, які постраждали від війни, повідомили в Мінреінтеграції.

У відомстві зазначили, що на сайті платформи можна надати та отримати консультації з правових питань, допомогу під час пошуку житла, поради щодо працевлаштування, у сфері медицини чи освіти тощо.

"Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися на сайті та заповнити онлайн-форму. Далі запит потрапить до волонтера, який зможе вирішити питання", - зазначили в міністерстві.

Також на платформі волонтерами можуть зареєструватися люди, які мають знання та досвід у певній сфері.

"Проєкт фокусується саме на ВПО та шукачах притулку. Але з часом планує розширити діяльність, щоб допомогу могли отримати всі, хто її потребує", - констатували в міністерстві.