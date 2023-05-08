Події

07:53 08.05.2023

За добу ворог 16 разів обстріляв прикордонні ОТГ Сумської області

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За добу ворог 16 разів обстріляв прикордонні ОТГ Сумської області

Протягом неділі, 7 травня, росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних громад, зафіксовано 106 вибухів, повідомили в Сумській ОДА.

"Обстрілу зазнали населені пункти Краснопільської, Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Середино-Будської, Новослобідської, Білопільської, Юнаківської громад", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, по території Білопільської громади ворог стріляв із мінометів (16 вибухів) і зі ствольної артилерії (5 вибухів). Унаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння.

У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів) по м. Середина-Буда. Унаслідок обстрілу пошкоджено 2 квартири в багатоквартирному будинку та складське приміщення.

По території Великописарівської громади противник скинув 20 мін.

Юнаківська громада зазнала обстрілу зі ствольної артилерії (5 вибухів).

По території Новослобідської громади ворог бив із мінометів - 5 вибухів.

Краснопільську громаду окупанти обстріляли зі ствольної артилерії (7 вибухів).

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (17 вибухів). Унаслідок обстрілу в смт Зноб-Новгородське пошкоджено ЛЕП, 3 приватні будинки та приватний автомобіль.

По території Есманьської громади росіяни били з артилерії - 16 вибухів.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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