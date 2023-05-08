ППО вночі знищила всі 35 "Shahed-136/131" над Київщиною і частину ракет над Одещиною

Усі 35 "Shahed-136/131", якими ворог атакував уночі Київщину, були збиті ППО ЗСУ. Також збито частину ракет, запущених по Одеській області, повідомили в Повітряному командуванні ЗСУ.

"У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку - аеродром Сєща (Брянська область). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії зі складовими Сил оборони України знищено всі 35 "Shahed-136/131", - йдеться у зведенні.

У ВК ЗС України акцентували на небезпеці перебування поза укриттям під час роботи ППО.

"Навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО! Уламки зенітних ракет та уражених БПЛА обов'язково повертаються на землю! Тому бережіть себе та своїх рідних", - нагадали українські військові.

Також повідомляється, що близько опівночі російські окупанти атакували Одещину з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Загалом здійснено 8 пусків із району мису Тарханкут (тимчасово окупований Крим).

"Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучень повідомить місцева військова адміністрація", - підсумували у ПС ЗСУ.