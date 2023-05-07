Ворог продовжує обстріл Херсонщини, у Янтарному поранено жінку

Окупанти обстріляли керованими авіабомбами Кізомис, у с. Янтарне внаслідок артобстрілу поранено жінку, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зафіксовано п'ять "прильотів" керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газопровід і близько семи будинків місцевих мешканців, з них три будинки знищено дощенту. Мирні люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка.