Події

21:42 07.05.2023

Ворог продовжує обстріл Херсонщини, у Янтарному поранено жінку

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Ворог продовжує обстріл Херсонщини, у Янтарному поранено жінку

Окупанти обстріляли керованими авіабомбами Кізомис, у с. Янтарне внаслідок артобстрілу поранено жінку, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зафіксовано п'ять "прильотів" керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газопровід і близько семи будинків місцевих мешканців, з них три будинки знищено дощенту. Мирні люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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