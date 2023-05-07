Окупанти вивозять своє майно з прифронтових міст Запорізької області на викрадених автомобілях

Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ на фейсбук-сторінці.

"У Михайлівці зафіксовано евакуацію всього майна разом зі співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. Також до Дніпрорудного прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом із їхніми сім'ями", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою в окупованих районах і викрадають легкові автомобілі.