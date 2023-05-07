Події

20:12 07.05.2023

Окупанти вивозять своє майно з прифронтових міст Запорізької області на викрадених автомобілях

1 хв читати
Окупанти вивозять своє майно з прифронтових міст Запорізької області на викрадених автомобілях

Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ на фейсбук-сторінці.

"У Михайлівці зафіксовано евакуацію всього майна разом зі співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. Також до Дніпрорудного прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом із їхніми сім'ями", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою в окупованих районах і викрадають легкові автомобілі.

 

 

 

Теги: #рф #війна #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 07.05.2023
Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

19:01 07.05.2023
Окупанти здійснили за добу 39 атак на сході України, обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ

Окупанти здійснили за добу 39 атак на сході України, обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ

18:50 07.05.2023
Залужний розповів генінспектору Бундесверу про підготовку контрнаступу

Залужний розповів генінспектору Бундесверу про підготовку контрнаступу

16:43 07.05.2023
Окупанти зранку вже 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, включно з м.Середина-Буда - ОК "Північ"

Окупанти зранку вже 6 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, включно з м.Середина-Буда - ОК "Північ"

13:52 07.05.2023
Українські підрозділи на таврійському напрямку за добу виконали 700 вогневих завдань - Тарнавський

Українські підрозділи на таврійському напрямку за добу виконали 700 вогневих завдань - Тарнавський

13:45 07.05.2023
В Енергодарі т. зв. "влада міста" закрила паспортні столи та низку адміністративних управлінь - мер Орлов

В Енергодарі т. зв. "влада міста" закрила паспортні столи та низку адміністративних управлінь - мер Орлов

12:58 07.05.2023
Російські окупанти нарощують інтенсивність перекидання техніки через Маріуполь - радник мера

Російські окупанти нарощують інтенсивність перекидання техніки через Маріуполь - радник мера

12:04 07.05.2023
Російські окупанти 4 рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області - ОК "Північ"

Російські окупанти 4 рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області - ОК "Північ"

02:18 07.05.2023
Мета окупанта – завоювати всю Україну: у Міноборони прокоментували заяви РФ

Мета окупанта – завоювати всю Україну: у Міноборони прокоментували заяви РФ

19:32 06.05.2023
Морально-психологічний стан противника стає дедалі нижчим

Морально-психологічний стан противника стає дедалі нижчим

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

Окупанти здійснили за добу 39 атак на сході України, обстрілюють Бахмут фосфорними боєприпасами - Генштаб ЗСУ

Сирський: ворог не має наміру змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль

РФ може готувати провокації на 9 травня - ГУР Міноборони України

МАГАТЕ підтверджує початок евакуації жителів Енергодара

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ворог продовжує обстріл Херсонщини, у Янтарному поранено жінку

Сили оборони України завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 8 ракетних і 22 авіаудари по Україні за добу

Окупанти обстріляли Бугаївку на Харківщині, поранено пенсіонерку

Із російського полону звільнено вже 2 тис. 324 українця - Координаційний штаб

Сирський: ворог не має наміру змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль

РФ може готувати провокації на 9 травня - ГУР Міноборони України

У Києві у квартирі вибухнула граната, постраждалих немає - поліція

У Чорному морі залишається 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 32 ракет - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА