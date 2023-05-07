Події

14:35 07.05.2023

У Києві у квартирі вибухнула граната, постраждалих немає - поліція

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Поліція почала розслідування за фактом вибуху гранати у квартирі на вулиці Лісківській у Деснянському районі Києва, відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

"За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження. Потерпілих внаслідок цієї події нема. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали", - повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

Зазначають, що затриманому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

 

Теги: #київ #граната #поліція

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