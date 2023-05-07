Події

14:01 07.05.2023

У Чорному морі залишається 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 32 ракет - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"З них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 32 ракет", - зазначається в повідомленні у Facebook.

В Азовському морі залишається 1 ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 5 ворожих кораблів, із них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 4 ракет.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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