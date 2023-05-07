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12:04 07.05.2023

Російські окупанти 4 рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області - ОК "Північ"

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Російські окупанти 4 рази обстріляли прикордонні райони Чернігівської області - ОК "Північ"

Станом на 10:00 неділі, 7 травня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли населені пункти прикордонних районів Чернігівської області з мінометів калібру 120 мм, повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

Так, з 06:20 до 06:40 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі населеного пункту Залізний Міст. Крім того, з 06:35 до 06:40 зафіксовано 3 приходи в районі Архипівки.

З 06:20 до 06:50 зафіксовано 8 приходів у районі Леонівки, а також 2 приходи в районі населеного пункту Бучки з 05:27 до 05:38.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначають у командуванні.

 

Теги: #війна #ок_північ

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