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11:20 07.05.2023

МАГАТЕ підтверджує початок евакуації жителів Енергодара

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МАГАТЕ підтверджує початок евакуації жителів Енергодара

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які були присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, отримали інформацію про початок оголошеної евакуації жителів прилеглого міста Енергодар, де мешкає більша частина персоналу станції, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

"Експерти уважно стежать за ситуацією щодо будь-якого потенційного впливу на ядерну безпеку та фізичну безпеку", - цитують його слова в повідомленні агентства на сайті.

У той час як експлуатаційний персонал залишається на майданчику, Гроссі висловив глибоке занепокоєння з приводу дедалі напруженіших, стресових і складних умов для персоналу та їхніх родин на найбільшій у Європі АЕС, розташованій на лінії фронту в південній частині України, де останнім часом спостерігалося збільшення військової присутності та активності.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ на місці продовжують регулярно чути обстріли, зокрема пізно ввечері в п'ятницю, 5 травня.

"Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай занепокоєний цілком реальними ризиками ядерної безпеки та фізичної безпеки, з якими стикається АЕС", - зазначив Гроссі.

МАГАТЕ додало, що останніми днями його фахівці на майданчику ЗАЕС не змогли відвідати Енергодар, але отримали інформацію, що евакуація в місті - це частина ширшої тимчасової евакуації в регіоні, про яку, як повідомляють, було оголошено в п'ятницю.

Водночас їм було заявлено, що оперативний персонал не евакуюється і робиться все необхідне для забезпечення ядерної безпеки на станції, всі шість реакторів якої перебувають у зупиненому стані.

 

Теги: #магате #заес #енергодар

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