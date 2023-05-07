Росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Сумської області, в результаті сталося загоряння приватного будинку

Протягом дня російські загарбники здійснили 11 обстрілів прикордонних громад Сумської області, внаслідок одного з мінометних обстрілів сталося загоряння приватного домоволодіння в Білопільській громаді, повідомила Сумська ОДА.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілу зазнали населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад", - йдеться в повідомленні.

У Білопільській громаді було зафіксовано мінометні обстріли, загалом 28 вибухів та обстріл зі ствольної артилерії - 3 вибухи. Унаслідок одного з мінометних обстрілів сталося загоряння приватного домоволодіння.

По території Новослобідської громади ворог бив із мінометів, зафіксовано 12 вибухів. У Миропільській громаді було здійснено обстріл із АГС (1 вибух). На Великописарівську громаду російські окупанти скинули 27 мін. Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (9 вибухів). В Есманській громаді було зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).