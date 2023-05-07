Події

05:38 07.05.2023

Росіяни скинули вибухівку з БпЛА, що спричинило загибель піротехніків ДСНС у Херсонській області

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Шестеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Херсонській області загинули через скидання вибухівки з безпілотника, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За попередніми даними, 6 травня 2023 року російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці встановили шістьох загиблих працівників ДСНС. Ще двох співробітників ДСНС з тяжкими травмами доставлено до лікарні.

Теги: #україна #загибель #піротехніки

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