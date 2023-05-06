Радянський герб на "Батьківщині-матері" мають намір поміняти на тризуб

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що радянський герб на монументі "Батьківщина-мати" в Києві планують поміняти на тризуб.

"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Так, ми плануємо це зробити. Початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу.