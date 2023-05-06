Події

20:18 06.05.2023

Радянський герб на "Батьківщині-матері" мають намір поміняти на тризуб

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Радянський герб на "Батьківщині-матері" мають намір поміняти на тризуб

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що радянський герб на монументі "Батьківщина-мати" в Києві планують поміняти на тризуб.

"Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Так, ми плануємо це зробити. Початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу.

 

 

 

Теги: #тризуб #герб #заміна #батьківщина_мати

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