Окупанти обстріляли Херсон і приміські населені пункти, поранено жінку

Російські окупаційні війська здійснили обстріл Херсона та приміських населених пунктів, унаслідок чого в одному із селищ дістала поранення жінка, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 6 травня 2023 року російські війська вкотре обстріляли один із мікрорайонів Херсона та приміські населені пункти. Через влучення ворожого снаряда в приватний будинок в одному із селищ поранення дістала жінка", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Прокурори продовжують вживати всіх належних і можливих заходів щодо документування воєнних злочинів, які вчинили російські окупанти.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).