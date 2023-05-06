Україна повернула з полону 42 захисників і трьох захисниць "Азовсталі", повідомив у суботу керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Чудові новини в цей сонячний день. Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники і троє захисниць "Азовсталі". Усі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

"Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі". Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений із полону й одразу повернувся до підрозділу. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому", - повідомив Єрмак.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими повідомляє, що звільнили, зокрема, учасника вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, у якому він перебував, був збитий, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом". Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації.

"Дихає повітрям волі також ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який дістав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС і відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога", - повідомляє штаб.

Багато хто зі звільнених сьогодні військовослужбовців має поранення і серйозні проблеми зі здоров'ям. В Україні їм нададуть усю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію і отримають усі соціальні виплати та грошове забезпечення.

За повідомленнями росЗМІ, Міноборони РФ повідомило в суботу про повернення з полону за обміном трьох льотчиків.