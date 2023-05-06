Події

14:42 06.05.2023

В Україні запрацював чат-бот для допомоги переселенцям

1 хв читати
В Україні запрацював чат-бот для допомоги переселенцям

В Україні запрацював новий застосунок "ТурБОТа про ВПО": чат-бот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в приймаючі громади, повідомляє Міністерство реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій.

"До прикладу, за допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції в суботу.

Як повідомляється, поки що застосунок розроблено для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме.

Проєкт реалізується Кримськотатарським ресурсним центром у рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється Pact в Україні.

Щоб скористатися чат-ботом "ТурБОТа про ВПО", слід перейти за посиланням.  

Теги: #впо #чат_бот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 04.05.2023
Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

18:15 02.05.2023
Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

18:16 07.04.2023
КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

10:51 30.03.2023
Майже 60% усіх переселенців в Україні перебувають у такому статусі шість або більше місяців - дослідження МОМ

Майже 60% усіх переселенців в Україні перебувають у такому статусі шість або більше місяців - дослідження МОМ

09:14 15.03.2023
Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

12:11 02.03.2023
Понад половина ВПО, які опинилися в Києві, збираються пов'язати своє життя зі столицею, вважаючи її комфортною, а киян - доброзичливими

Понад половина ВПО, які опинилися в Києві, збираються пов'язати своє життя зі столицею, вважаючи її комфортною, а киян - доброзичливими

10:19 28.02.2023
Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

19:13 16.02.2023
Нововолинськ залучить EUR7,1 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

Нововолинськ залучить EUR7,1 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

13:35 15.02.2023
Лише 11% українців, які переїхали після повномасштабного вторгнення, не мають наміру повертатися додому, половина чекає на закінчення війни – соцопитування

Лише 11% українців, які переїхали після повномасштабного вторгнення, не мають наміру повертатися додому, половина чекає на закінчення війни – соцопитування

13:40 24.01.2023
Населення Львова у війну зросло на 150 тис., Житомира змінилося мало, а Миколаєва впало на 200 тис. – мери

Населення Львова у війну зросло на 150 тис., Житомира змінилося мало, а Миколаєва впало на 200 тис. – мери

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула з полону 42 захисників і трьох захисниць "Азовсталі"

У РФ підірвали авто письменника Прилєпіна, він поранений - ЗМІ

Знищено вісім Shahed-136/131 та один Х-47 "Кинджал" - Повітряні сили ЗСУ

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

ОСТАННЄ

На Харківщині трактор наїхав на міну, тракториста госпіталізовано

Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя зросла до чотирьох

Україна повернула з полону 42 захисників і трьох захисниць "Азовсталі"

Залужний і Міллі обговорили обстановку на фронті та підготовку до деокупації української території

Архієпископ Кентерберійський коронував Чарльза III

В Україні в неділю очікується прохолодна погода, у північних областях можливі заморозки в повітрі

У РФ підірвали авто письменника Прилєпіна, він поранений - ЗМІ

Україна затвердила перелік заборонених у відтворенні лісів чужорідних дерев

Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські - під забороною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА