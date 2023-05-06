Україна затвердила перелік заборонених у відтворенні лісів чужорідних дерев

Горіх чорний, дуб червоний, в'яз низький, клен ясенелистий, черемха пізня, ясен пенсільванський увійшли до переліку з 13 чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів в Україні, повідомило Мінприроди.

Згідно з його релізом, у затвердженому міністром Русланом Стрільцем наказом №695/39751 списку, зокрема, айлант найвищий, аралія маньчжурська, в'яз низький, гледичія колюча, горіх чорний, дуб червоний, каркас західний, клен ясенелистий, маслинка вузьколиста, павловнія (види та гібриди), робінія звичайна, черемха пізня, ясен пенсільванський.

"Відтепер ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні. Водночас висаджені до набуття Переліком чинності дерева зі списку не будуть вирубуватися", - зокрема в повідомленні.

Мінприроди пояснює, що чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми: не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір і витісняють місцеві види природних ландшафтів.

У відомстві зазначили, що до 2021 року в Україні був відсутній всебічний підхід до вирішення цього питання. З ініціативи Мінприроди було оновлено Правила відтворення лісів, ухвалено Державну стратегію управління лісами України до 2035 року та Стратегію біобезпеки та біологічного захисту, які, зокрема, забороняють використання чужорідних видів дерев.

Список інвазійних видів розробила створена Мінприроди міжвідомча робоча група, до якої входили фахівці Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук, НУБіП України, Національного лісотехнічного університету України, Держлісагентства та провідні експерти природоохоронних організацій.