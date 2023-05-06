Події

11:25 06.05.2023

Залужний: Піхота - це основа війська. Дякую кожному!

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Залужний: Піхота - це основа війська. Дякую кожному!

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських піхотинців із Днем піхоти.

"Піхота - це основа військ. Стрілецькі, механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові підрозділи щоденно, у важких боях, гідно дають відсіч російським загарбникам", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Дорогі бойові побратими та посестри! Ви - приклад стійкості, відваги, братерства та незламності духу. Ви зустрічаєте противника в окопах та на спостережних пунктах. Ви вгризаєтеся в землю на передніх рубежах. Ви зупиняєте наступи ворожої техніки. Ви не маєте страху, бо дивитеся в очі ворогу. Під дощем і снігом, артобстрілами та авіаударами - ви бороните Україну", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

"Дякую кожному! Честь і повага вам!" - підсумував Залужний.

Теги: #піхота #залужний

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