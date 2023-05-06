Події

09:20 06.05.2023

Чотири людини постраждали в Запорізькій області від ворожих обстрілів

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Чотири людини постраждали в Запорізькій області від ворожих обстрілів

У п'ятницю, 5 травня, внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мирних жителя Запорізької області. Ворог 104 рази обстріляв населені пункти регіону, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу 104 обстріли пережили 16 міст і сіл Запорізької області: один ракетний удар, два авіаційні, дві атаки з БПЛА, три - з РСЗВ і 96 артударів... За добу поранення дістали 4 мирних жителі. Їм уже надається вся необхідна допомога", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Малашко також зазначив, що під обстріли потрапили прифронтові Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ і Кам'янське.

"Ворог бив по житлових будинках, адміністративних будівлях, комунальних мережах. У Єгорівці під час обстрілу постраждала жінка 1985 р.н.", - уточнив голова ОВА.

Теги: #обстріли #запорізька

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