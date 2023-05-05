Події

21:20 05.05.2023

Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії процедуру відбору на посаду судді КС України

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Зеленський обговорив із делегацією Венеціанської комісії процедуру відбору на посаду судді КС України

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю в Києві зустріч із делегацією Венеціанської комісії.

"Під час зустрічі з делегацією Венеціанської комісії обговорили питання підготовки та імплементації законодавства, яке стосується процедур добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України", - повідомляється в телеграм-каналі Зеленського.

Як наголосив президент, Україна готова продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів.

"Загалом у нас один напрям: реформи й перемога. Дякую за візит до України та плідну співпрацю з різних напрямів удосконалення українського законодавства", - сказав глава держави.

 

 

 

Теги: #президент #зустріч #венеціанська_комісія

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