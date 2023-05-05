Начштабу ВПС США може змінити Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів

Американський президент Джо Байден, як очікується, обере начальника штабу ВПС США генерала Чарльза Брауна наступним головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС, повідомляє Politico із посиланням на низку джерел.

Термін повноважень його попередника генерала Марка Міллі закінчується наприкінці вересня цього року.

Після того, як Байден офіційно номінує Брауна на цю посаду, його кандидатуру має схвалити Сенат США. У цьому разі він стане другим в історії ЗС США афроамериканцем на цій посаді після Коліна Павелла (1989 - 1993 рр.).

Раніше Браун ніс службу на Близькому Сході та на Тихому океані. Зокрема, він командував Тихоокеанськими військово-повітряними силами, повітряними силами у складі Індо-Тихоокеанського командування ЗС США і повітряними силами під контролем Центрального командування США: до зони відповідальності останнього входять частина Близького Сходу і Центральна Азія.

Тим часом у Радбезі США наразі не підтвердили інформацію про можливе призначення генерала Брауна головою Об'єднаного комітету начальників штабів.