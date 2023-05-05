Події

19:15 05.05.2023

Росіяни продовжують примусову паспортизацію жителів окупованих територій

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Росіяни продовжують примусову паспортизацію жителів окупованих територій

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Погрожуючи депортацією та конфіскацією майна, представники мобільних груп здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

 

Теги: #росія #окупація #паспортизація

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