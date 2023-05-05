Президент Чехії подарував Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева
Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі подарував президенту України Володимиру Зеленському пістолет CZ 75.
"У лютому 2022 року РФ сильно вдарила по стійкості українців. Від самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до їх героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22. Знак Ордена Білого Лева закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу", - написав Павел у твіттері.