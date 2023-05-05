Події

12:26 05.05.2023

У Сербії затримали чоловіка, який застрелив вісьмох людей

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Поліція Сербії в п'ятницю затримала чоловіка, який відкрив стрілянину поблизу населеного пункту Младеновац і вбив вісьмох осіб, повідомляє Associated Press.

Його затримали біля міста Крагуєваць, розташованого приблизно за 100 км від Белграда.

На поширеній поліцейськими фотографії підозрюваного під час затримання видно, що це молодий чоловік.

Глава МВС Сербії Братислав Гашич класифікував стрілянину як теракт.

За останніми даними, жертвами стали вісім осіб, ще 14 постраждали.

Це вже другий за останні дні випадок стрілянини в Сербії. 3 травня семикласник влаштував стрілянину в одній зі шкіл сербської столиці Белграда. Семеро людей залишаються в лікарнях.

Теги: #стрілець #сербія

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