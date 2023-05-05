Події

12:08 05.05.2023

Україна повернула тіла ще 80 полеглих захисників

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Україна повернула тіла ще 80 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 80 загиблих українських військовослужбовців, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих українських військових. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, передача тіл загиблих захисників здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Теги: #повернення #тіла #захисники

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