ТЧХУ виплатило цього року грошову допомогу більш ніж 137 тис. осіб

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) цього року виплатило грошову допомогу більш ніж 137 тисячам громадян.

"Від початку року (з січня до березня включно - ІФ-У) понад 137 тисяч українських громадян отримали виплати від Товариства Червоного Хреста України на загальну суму $9,2 млн", - повідомило ТЧХУ на сайті організації.

Найбільше виплат здійснено на території деокупованої Херсонської області, де грошову допомогу отримали майже 75 тисяч українських громадян. У Миколаївській, Харківській та Донецькій областях такі виплати отримали понад 50 тис. осіб.

Згідно з оновленими даними, оприлюдненими національною робочою групою з грошової допомоги, в якій ТЧХУ співголовує з OCHA Ukraine (Управління ООН з координації гуманітарних справ) та IOM Ukraine (Міжнародна організація з міграції), Червоний Хрест України у 2023 році є одним із трьох найбільших платників грошової допомоги українцям.