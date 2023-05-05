Призупинено оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Польща призупинила оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" у зв'язку з акцією протесту польських перевізників, повідомляє Держприкордонслужба України.

"У зв'язку з акцією протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" польська сторона призупинила оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначено, що на в'їзд в Україну здійснюється пропуск лишетільки транспорту з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами і тваринами.

Автобуси пропускають у звичайному порядку.