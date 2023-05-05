Події

10:56 05.05.2023

Призупинено оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

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Польща призупинила оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" у зв'язку з акцією протесту польських перевізників, повідомляє Держприкордонслужба України.

"У зв'язку з акцією протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" польська сторона призупинила оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначено, що на в'їзд в Україну здійснюється пропуск лишетільки транспорту з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами і тваринами.

Автобуси пропускають у звичайному порядку.

Теги: #польща #обмеження #вантажівки #пункт_пропуску

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