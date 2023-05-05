Ворог обстріляв три громади в Сумській області, зафіксовано 43 вибухи

У ніч на п'ятницю та вранці ворог здійснив шість обстрілів Есманської, Середино-Будської, Білопільської громад, зафіксовано 43 вибухи, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів) та з АГС (20 вибухів)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім цього, противник обстріляв із мінометів Середино-Будську громаду, зафіксовано чотири вибухи.

Також було обстріляно Білопільську громаду з АГС - шість вибухів.

За попередньою інформацією, без наслідків.