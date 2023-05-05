Під Куп'янськом ексгумували тіла двох людей, які загинули від обстрілу РФ - прокуратура

Під Куп'янськом (Харківська область) у четвер правоохоронці ексгумували тіла двох осіб, загиблих у 2022 році від обстрілу РФ, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У середині вересня минулого року в селі Курилівка Куп'янського району під час ворожого обстрілу загинуло подружжя. 44-річний чоловік і жінка 43 років перебували біля під'їзду будинку, в якому проживали, коли російські військові відкрили вогонь по селу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілі загинули на місці. 4 травня правоохоронці ексгумували тіла загиблих. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.