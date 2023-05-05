Байден попередив, що США можуть запроваджувати санкції у зв'язку з конфліктом у Судані

Президент США Джо Байден у четвер закликав сторони конфлікту в Судані до перемир'я і попередив про можливі санкції щодо низки суданців.

"Сьогодні я видав указ, який розширює повноваження влади США у тому, щоб реагувати на насильство, яке почалося в країні 15 квітня. Ці заходи будуть здійснюватися за допомогою санкцій проти конкретних людей за загрози миру, безпеці та стабільності Судану, за шкоду процесу переходу Судану до демократії, за застосування насильства проти цивільних осіб та за серйозні порушення прав людини", - йдеться у заяві Байдена із сайту Білого дому.

Президент США підкреслив, що обстановка, що склалася в країні, неприпустима, необхідне довгострокове припинення вогню.

США наприкінці квітня розпочали евакуацію з Судану американських громадян за організованим сухопутним маршрутом між містами Хартум і Порт-Судан.

23 квітня стало відомо, що США та Великобританія евакуювали своїх дипломатів із Судану.

2019 року в Судані стався військовий переворот, президента країни Омара аль-Башира заарештували. У поваленні президента брали активну участь командувач ЗС Судану генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан та голова воєнізованих "Сил швидкого реагування" (СБР) Мухаммед Хамдан Дагало. Згодом аль-Бурхан за підтримки Дагало керував тимчасовою владою Судану та готував передачу влади цивільному уряду.

У грудні 2022 року аль-Бурхан, Дагало та лідери продемократичної коаліції "Сили за свободу і зміни" досягли угоди, згідно з якою суданські військові мали відійти від влади, а СБР - увійти до складу збройних сил. Фінальний варіант угоди мали підписати у квітні, проте військові та СБР розійшлися у думках щодо термінів включення СБР до лав збройних сил: за деякими даними, аль-Бурхан хотів досягти цього за два роки, а Дагало – за 10 років.

15 квітня у суданській столиці Хартумі та деяких інших містах спалахнули зіткнення із застосуванням важкого озброєння між військовими та СБР. У заявах командування СБР йшлося про те, що збройні сили без будь-якого попереднього повідомлення взяли в облогу одну з їх баз у південному передмісті столиці. Командування армії, своєю чергою, пояснювало свої дії тим, що СБР останнім часом неодноразово діяли без будь-якої координації з військовими.