Події

03:37 05.05.2023

"Нібулон" має намір розширити потужності філії в порту Ізмаїла

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ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв), один з найбільших операторів на зерновому ринку України, має намір побудувати на базі своєї філії "Бессарабський" (порт "Ізмаїл") елеватор і високотехнологічний млин, щоб збільшити відвантаження з рекордних поки що 170 тис. тонн зернових на місяць до потенційно можливих 300 тис. тонн, повідомила компанія Facebook.

"Для реалізації цього потенціалу в "Нібулоні" розглядається можливість побудови на локації повноцінного елеватора, розрахованого на одночасне зберігання 118,5 тис. тонн зернових, а також високотехнологічного сучасного млина потужністю 750 тонн на день", - повідомив директор із взаємодії з органами влади та питанням сталого розвитку підприємства Михайло Різак під час відвідування філії послом США Бріджіт Брінк.

У "Нібулоні" зазначають, що новий млин зможе працювати як на потреби внутрішнього споживача в Україні, так і служити інтересам місії захисту продовольчої безпеки UN World Food Program (WFP).

"Зараз WFP користується переробними потужностями Туреччини, спрямовуючи туди українське зерно "зерновим коридором". Але також можна транспортувати з України вже готове борошно, висівки та інші продукти обробки зернових", - пояснив Різак.

ТОВ "СП "Нібулон" створено в 1991 році. До російського військового вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів з прийому с/г культур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот з 83 суден (з них 23 буксири ), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію більш ніж у 70 країн світу.

Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн. тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів поставок на зовнішні ринки в серпні - 0,7 млн. тонн, четвертому кварталі - 1,88 млн. тонн і в другому півріччі - 3,71. млн. Тонн.

Згідно з даними Opendatabot, у 2022 році виручка "Нібулону" впала майже в 2,7 рази - до 15,18 млн грн, а його чистий збиток склав 10,53 млрд грн проти чистого прибутку 1,34 млрд грн роком раніше.

Теги: #україна #ізмаїл #нібулон

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