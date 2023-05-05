Події

02:29 05.05.2023

Окупанти 14 разів обстріляли Сумську область, є руйнування та поранений

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Російські війська в четвер вкотре атакували Сумську область, здійснивши 14 обстрілів прикордонних громад, внаслідок яких постраждала одна людина, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано близько 90 вибухів. Обстріляли населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотинської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад", - йдеться в повідомленні.

Вранці в четвер територією Юнацької громади росіяни били з артилерії - 5 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.

У Білопільській громаді був мінометний обстріл – 7 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні домогосподарства. Пізніше мінометні обстріли продовжилися – 8 вибухів.

У Хотинській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури та два житлові будинки.

У Краснопільській громаді зафіксовано 12 вибухів із міномету.

У Новослобідській громаді були мінометні обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (1 вибух) отримав поранення місцевий житель.

На територію Миропільської громади росіяни скинули 6 хв.

У Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Територією Шалигинської громади росіяни били з артилерії - 13 вибухів.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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